Вашингтон, 6 июля, 2019, 21:17 — ИА Регнум. В американском штате Флорида в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) пострадали десятки человек. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в местной полиции.

Доставление пострадавшего в больницу

ЧП произошло в субботу, 6 июля, в Плантейшне. По данным источников, при взрыве голубого топлива в торговом центре пострадали по меньшей мере 20 человек.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, мощный взрыв в одном из ТЦ в американском штате Флорида произошел 6 июля.

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