Вашингтон, 6 июля, 2019, 20:45 — ИА Регнум. В американском штате Флорида в одном из торговых центров (ТЦ) произошел мощный взрыв. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на свои источники.

Luc Viatour Взрыв

ЧП произошло в субботу, 6 июля, в городе Плантейшн. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали несколько человек. Их точное число пока не называется.

Сотрудники специальных служб, прибывшие на место ЧП, выясняют причины происшествия.