Пекин, 6 июля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Ученые Японии и Китая, проводя совместное исследование Крабовидной туманности, обнаружили источник мощнейшего энергетического изучения, когда-либо наблюдавшегося астрофизиками. Об этом 3 июля сообщает издание Phys.org.

Крабовидная туманность

Как считают исследователи, столь сильный выброс энергии мог быть получен при контакте высокоэнергетичных электронов с остаточным микроволновым излучением.

Напомним, Крабовидная туманность была открыта в 1054 году и находится в созвездии Тельца, она образовалась в результате взрыва сверхновой. Данное явление наблюдалось на Земле, что было описано в многочисленных источниках.