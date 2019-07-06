Люксембург, 6 июля, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Резолюцию, осуждающую действия России в Крыму, принял комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ 6 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

OSCE Parliamentary Assembly

В документе, подготовленном украинским депутатом Артуром Герасимовым, подчеркивается необходимость «деоккупации автономной республики Крым и г. Севастополь».

Отмечается, что поправку российской делегации в документ о смягчении формулировок не приняли к рассмотрению.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации после референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Более 95% избирателей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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