Анкара, 6 июля, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Военные самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

jan Sefti Курдские военизированные формирования «Пешмерга» («идущие на смерть»)

По данным военного ведомства, воздушная операция, в результате которой были нейтрализованы не менее двух членов организации, проводилась в районе Зап.

Напомним, деятельность РПК на территории Турции запрещена. Члены организации сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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