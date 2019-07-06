Ижевск, 6 июля, 2019, 19:43 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

Ижевск, 06.07.2019. Митинг против завода по утилизации особо-опасных отходов 1 и 2 класса в Камбарке

Резолюция митинга

«Против строительства Производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II класса опасности на базе объекта по переработке химического оружия в г. Камбарка Удмуртской Республики»

г. Ижевск, 05.07.2019

13 июня 2019 года в городе Камбарка прошло «открытое» заседание рабочей группы Общественной палаты по вопросу о проекте строительства комплекса для хранения особо опасных отходов. Изначально чиновники хотели провести кулуарное собрание и выставить в выгодном свете результаты обсуждений. Однако количество прибывших на мероприятие жителей не позволило этому произойти. В зале не хватило мест, присутствовали не только местные жители, но и активисты из соседних городов и даже регионов.

Стоит подробно остановиться на выступлении заместителя гендиректора по развитию «РосРАО». Он начал речь с рассказа о благородной цели правительства РФ, которое намерено позаботиться об экологии, — именно для этого опасные отходы будут перерабатывать. Как мы помним, аргументы за «мусорную реформу» была точно такой же. Сегодня результаты налицо: кроме повышения тарифов, ничего не изменилось.

Далее были красивые слова о системе безопасности, о необходимости сохранить уникальную инфраструктуру и «самое главное — обеспечить трудоустройство того персонала, который есть». Смешно слышать это, сравнивая годовой фонд заработной платы в 13 миллионов рублей на 200 человек (и это в лучшем случае через 5 лет) с инвестициями в 5 миллиардов.

Представители «РосРАО» ссылаясь и на европейский опыт, говорили о лампах и батарейках. Обещали, что это только первая из встреч, на дальнейших обсудят, что и как именно будет реализовываться, что всё будет открыто и прозрачно. Как мы видим, сам вопрос преподносится как уже решенный, обсуждать с нами собираются отнюдь не саму возможность организации комплекса в Камбарке, а лишь его технические решения. «В результате нас ждет современное химическое производство», — заявили чиновники. Не все СМИ обратили внимание на последующую оговорку про полигон.

На резонный вопрос, где вы возьмете столько батареек и ламп для переработки, если единственный завод в Челябинске страдает от нехватки сырья, последовали пространные рассуждения о работе на перспективу и федеральной системе по сбору таких отходов.

На данный момент они преследуют единственную цель — усыпить бдительность населения и приглушить общественный резонанс. Их обещания отсутствия радиоактивных отходов остались только устными заявлениям, которые не подкреплены документами. В единственном обнародованном законе нет ни конкретики, ни ограничений, а только формулировка «отходы 1 и 2 класса опасности», которые по факту включают радиоактивные вещества. С точки зрения закона, государство оставляет за собой право ввоза в республику всего, что подпадает под эту категорию.

А людей после начала строительства никто слушать уже не будет. На вопрос о проведении референдума спикеры скривили гримасы и начали невнятно говорить о создании некой информационной группы, задачей которой, по всей видимости, будет поставить людей перед фактом решений, принятых сверху.

Видеозапись митинга

На основании всего вышеперечисленного ТРЕБУЕМ:

1) Отменить перепрофилирование бывшего завода по уничтожению химического оружия «Камбарка» в Удмуртии в комплекс по переработке отходов 1−2 классов опасности

2) Отправить в отставку главу Удмуртской Республики Александра Бречалова, как одного из виновников строительства опасного завода, и по причине потери доверия жителей республики.

3) Отправить в отставку премьер министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, подписавшего антинародное постановление от 30 апреля 2019 г. №539 и 540 (прилагается к резолюции).

4) В срочном порядке начать финансировать медицинские учреждения г. Камбарки, построить современные больницы для снижения последствий работы завода по уничтожению химического оружия.