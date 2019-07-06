Тбилиси, 6 июля, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Грузия планирует продолжать сотрудничать с Россией по направлению экспорта агропродукции и в сфере туризма. Об этом, как передает Грузия Online, заявил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили в ходе своего визита в винодельческий регион Кахетию.

Виноградник

«У нас нет эмбарго, — сказал Давиташвили. — Существует ужесточившийся контроль грузинского вина, ситуация должна нормализоваться, а прогресс должен быть сохранен».

По его словам, Грузия намерена сохранить существующие торговые отношения с РФ, которые в дальнейшем «будут основываться на прагматичных связях». Глава Минсельхоза Грузии добавил, что компетентные ведомства, ответственные за экспорт, будут подключены к данному процессу.

«Надеюсь … восприятие процесса с их (российской) стороны будет адекватным», — сказал Давиташвили.

В конце июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Роспотребнадзор может ввести запрет на поставки вина из Грузии в Россию. По информации издания, госорганы якобы начали запрашивать сведения о доле грузинских вин в ассортименте у торговых сетей.

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