Санкт-Петербург, 6 июля, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь. Об этом 6 июля сообщается на официальном сайте сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии.

Mitropolia.spb.ru Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург

Кирилл осветит верхний храм собора в Коневской обители, после чего здесь пройдет литургия.

«7 июля предстоятель освятит верхний храм собора Рождества Богородицы Коневского монастыря и совершит в нем божественную литургию. Начало в 09:00», — отмечается в сообщении пресс-службы епархии.

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Напомним, Коневский Рождественно-Богородичный мужской монастырь, относящийся к Выборгской епархии, был основан в 1393 году Арсением Коневским. В 1991 году был передан во владение русской православной церкви.