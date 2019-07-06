Ереван, 6 июля, 2019, 18:42 — ИА Регнум. В Араратской области Армении произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Как передает МЧС Армении, 6-го июля в 15:15 (14:15 мск) в службу «911» поступил сигнал о том, что на одном из мостов на автотрассе Ереван-Мегри столкнулись Toyota, ВАЗ 2106 и легковая «Газель».

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В результате столкновения в «Газеле» вспыхнул пожар. По предварительным данным, шесть человек погибли, 11 пострадали. На месте происшествия работают оперативные и следственные службы.

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По мнению политолога Акопа Варданяна, все эти жертвы на совести начальника полиции Валерия Осипяна, всей системы полиции и правительства.

«В полиции, в частности в дорожной полиции, после смены власти не проводились системные реформы, которыми можно было спокойно предотвратить большую часть подобных трагедий. Можно было и не сделали», — сказал Варданян в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, когда в армии бывает одна жертва, это становится предметом детальных обсуждений и анализа. Но то, что из-за бездействия главы полиции Валерия Осипяна и всей системы на дорогах Армении ежегодно гибнет в 10−20 раз больше людей, чем от выстрелов противника, но до этого почти никому нет дела.

Политолог Акоп Варданян «Но что требовать от полиции, где известные лизоблюды прежнего режима продолжают пребывать в должности, как будто ничего не произошло?»

По словам политолога, после смены власти в Армении коррупция в полиции искоренилась, но зарплаты полицейских не повысились, что привело к тому, что на дорогах Армении воцарился беспредел.