Екатеринбург, 6 июля, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Арестованный в Москве помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова Александр Воробьёв может быть уволен 8 июля. Об этом журналистам заявил заместитель полпреда Борис Кириллов.

Visa-exp.com Паспорт гражданина Польши

По его словам, решение примет лично Цуканов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник полпреда был задержан 4 июля органами ФСБ по подозрению в государственной измене. У него нашли паспорт гражданина Польши.