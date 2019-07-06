Ростов-на-Дону, 6 июля, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Сухогруз с пшеницей сел на мель в Багаевском районе Ростовской области. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Marinetraffic.com Сухогруз «Волго-Дон 5011»

По данным ведомства, ЧП произошло 6 июля около 14:00 мск на реке Дон. Сухогруз «Волго-Дон 5011», везущий четыре тысячи тонн пшеницы, сел на мель в районе хутора Арпачин в Багаевском районе.

Судно не повреждено, судовой ход не перекрыт. Угрозы окружающей среде нет. В результате инцидента никто не пострадал. Сухогруз следовал под флагом России из Константиновска в порт Кавказ города Новороссийска.

На помощь команде судна направлены два буксира и путейский катер.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снятии с мели в Ростовской области грузового судна, шедшего под флагом Монголии на загрузку в порт Ростова-на-Дону. В результате ЧП никто не пострадал.