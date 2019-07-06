Вашингтон, 6 июля, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Западным туристам следует ездить отдыхать в Крым. Об этом написал журналист из США Джефф Опдайк в своей статье, которая обнародована в газете Los Angeles Times.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Я был здесь (в Крыму) уже пять раз в этом году, и считаю, что это живописное, гостеприимное место, где должны побывать как можно больше западных людей», — написал журналист.

По его словам, полуостров, который западные страны не признают российской территорией, выделяется «неиспорченной подлинностью, которой пользуются немногие, за исключением россиян и путешественников из бывшего советского блока»

Опдайк также выразил сожаление, что его материал о туристическом потенциале Крыма приняла политическое звучание.

Как передавало ИА REGNUM, по итогам референдума, на котором более 95% жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией, полуостров вошел в состав РФ в марте 2014 года. Голосование в Крыму прошло после того, как в столице Украины произошел госпереворот.