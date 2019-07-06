Вашингтон, 6 июля, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Автор комикса о «Маске» Майк Ричардсон заявил о возможности создания ремейка популярного фильма в обновленной версии — главную роль здесь должна исполнить женщина. Об этом 3 июля сообщает Forbs.

Цитата из к/ф «Маска». Реж. Чак Рассел. 1994. США «Был никем — стал героем»

Я бы хотел на этой роли увидеть хорошую, комедийную актрису. У меня уже есть мысли на сей счет, но я пока их не буду озвучивать. Ее еще предстоит в этом убедить» Майк Ричардсон

Напомним, фильм «Маска» вышел на экраны в 1994 году главную роль в картине исполнил комик Джим Керри, ставший благодаря ленте очень популярным.