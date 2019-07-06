Краснодар, 6 июля, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Шесть человек, среди них двое детей пострадали в результате ДТП в городе Сочи в Краснодарском крае. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба УГИБДД Краснодарского края.

По предварительной информации, авария произошла на трассе Адлер — Красная Поляна. Столкнулись автомобили Audi и Toyota Land Cruiser. Водитель автомобиля Audi допустил выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

Четверо пострадавших, в том числе дети восьми и 12-ти лет, были госпитализированы. Ещё два человека проходят медицинское обследование.

Начато расследование обстоятельств ДТП. Причины аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Воронежской области, в результате которого пострадали семь человек. Все пострадавшие являются гражданами Азербайджана, которые ехали из Москвы на родину.