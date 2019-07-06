Калуга, 6 июля, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Фестиваль семейного отдыха «Иван-чай» стартовал 6 июля на территории природного парка «Ивановское» Боровского района Калужской области.

Admoblkaluga.ru На фестивале семейного отдыха «Иван-чай».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы праздника, фестиваль открылся концертной программой. На сцене, расположенной на берегу озера, выступили солисты и фольклорные коллективы, сохраняющие национальные, музыкально-песенные, хореографические и обрядовые традиции, исполнители, играющие на национальных инструментах, и эстрадные коллективы.

Свое творчество также представил хор Свято-Пафнутьев Боровского монастыря и ансамбль народной песни «Сударушка».

Для гостей фестиваля также были организованы мастер — классы: по изготовлению свечей, подушек из трав, кукол-берегинь, по завариванию «Иван-чая». Гости фестиваля отведали полезный травяной напиток вместе с душистым медом и другими сладостями. Завершится фестиваль «Иван-чай» дискотекой с запуском фонариков и воздушных шаров.

Фестиваль проводится при поддержке министерства экономического развития области, Туристско-информационного центра «Калужский край» и администрации Боровского района.

Сегодня, на Брынском пруду в Думиничском районе Калужской области также открылся третий районный фестиваль рыбалки и семейного отдыха. Он посвящен Дню рыбака и Дню семьи, любви и верности. Цель мероприятия — развитие приоритетных направлений туризма и популяризации рыбной ловли как формы массового активного и семейного отдыха. В числе участников фестивалей взрослые и дети из Москвы, Тулы, Калуги, Обнинска, Медыни и других городов.

Фестиваль начался театрализованным представлением. Затем дан старт соревнованию рыболовов. Вечером планируется не только подведение итогов и награждение победителей, но и приготовление ухи и других рыбных блюд, а также дискотека для взрослых и веселые конкурсы и развлечения для детей.