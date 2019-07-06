Иркутск, 6 июля, 2019, 16:35 — ИА Регнум. На восстановление Иркутской области после нововведения потребуется 31,2 млрд рублей. Об этом 6 июля сообщается на сайте правительства региона.

Kremlin.ru Совещание по ситуации с наводнениями в Иркутской области/ 29 июня 2019 года, Братск

Эти данные были озвучены губернатором Иркутской области Сергеем Левченко на заседании Правительственной комиссии, председателем которой является вице-премьер правительства России Виталий Мутко.

«Предварительный объем потребности средств на ликвидацию чрезвычайной ситуации (по оперативным данным отраслевых министерств) составляет 31,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор отчитался о выполнении задач, поставленных перед главой региона, президентом России Владимиром Путиным.

Как передавало ИА REGNUM, с 26 июня этого года в Иркутской области началось наводнение. Причиной повышения уровня воды в реках стали проливные дожди, на данный момент, уровень воды стал снижаться.