Баку, 6 июля, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Мощный взрыв произошел в одной из воинских частей (ВЧ) в Азербайджане 6 июля. Об этом сообщается на сайте министерства обороны (Минобороны) страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Азербайджан

По данным ведомства, произошел несчастный случай — один из военнослужащих уронил из рук на землю заряд танкового снаряда. По последним данным, в результате взрыва погибли двое военнослужащих, еще один получил тяжелые ранения.

Сотрудники специальных служб, прибывшие на место ЧП, выясняют все обстаятельства произошедшего.

«Руководство Минобороны (Азербайджана) выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.