Кембридж, США, 6 июля, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Группа исследователей из Гарвардского университета в США и Университета Далхаузи в Канаде использовала технологии искусственного интеллекта, чтобы определить авторство восьми песен группы The Beatles. Об этом сообщает газета Financial Times, также препринт научной статьи доступен на сайте Гарвардского университета.

Beatles в аэропорту JFK. Первые гастроли в США 1964 г

Джон Леннон и Пол Маккартни во время создания песен для The Beatles работали как индивидуально, так и в команде. В некоторых случаях они по-разному описывали процесс создания той или иной песни, поэтому вклад каждого из них в создание ряда песен оставался неизвестен.

Международная группа исследователей под руководством Марка Гликмана, читающего лекции по статистике в Гарвардском университете, разработала алгоритм на основе технологий искусственного интеллекта, который был обучен распознавать авторство песен The Beatles на основе базы данных из 70 песен Леннона и Маккартни с достоверно известным авторством.

Применение этого алгоритма к восьми песням с сомнительным авторством показало, что песни «Ask Me Why», «Do You Want to Know a Secret» и «A Hard Day’s Night» на 90% соответствуют песням индивидуального авторства Джона Леннона.

