Кабул, 6 июля, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Как минимум 14 человек погибли, ещё 39 получили ранения при обстреле террористами территории рынка в провинции Фарьяб на севере Афганистана. Об этом 6 июля сообщает агентство Khaama Press, ссылаясь на заявление военных.

Сообщается, что утром 6 июля боевики из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли рынок в районе Хваджа Сабз Пош. Террористы начали атаку в момент, когда на рынке собралось большое количество людей.

Все погибшие и раненые — мирные жители. Среди пострадавших есть несколько детей. В настоящее время силы безопасности занимаются транспортировкой раненых в медицинские учреждения.

Военнослужащие призывают сдавать кровь для помощи пострадавшим в результате атаки террористов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке террористов на контрольно-пропускные пункты в афганской провинции Герат. В результате боя с боевиками погибли девять сотрудников сил безопасности, ещё девять получили ранения. Военными были ликвидированы десять боевиков.