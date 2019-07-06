Курганская область, 16 марта, 2006, 09:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 марта, в г. Перми открывается 9-ая агропромышленная выставка "Пашня. Ферма. Сад. Огород-2006". Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Пермской области. Выставка имеет статус самого масштабного проекта данной тематики в Уральском регионе. Планируется, что участие примут 120 организаций из 2-х стран и 19 регионов России от Новосибирска до Ростова-на-Дону.

Кроме того, пройдет обширная деловая программа, на которой будут рассматриваться острые проблемы отрасли, такие как: финансирование, дотации, техническое перевооружение. Также ожидается, что в рамках деловой программы выставки состоится официальный визит чрезвычайного и полномочного посла Республики Венгрия в России. Добавим, что 9 агропромышленная выставка "Пашня. Ферма. Сад. Огород-2006" будет длиться с 16 по 19 марта.