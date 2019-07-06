Вена, 6 июля, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» сыграл боевую ничью с загребской командой «Динамо» в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Hans Splinter Ничья

Игра закончилась со счетом 2:2.

В составе победителей голами отметились хавбек Никита Маляров и сербский форвард «Оренбурга» Джордже Десптович.

У их оппонентов мячи на свой счет записали польский хавбек загребского клуба Дамиан Кадзиор и нападающий Марио Кузе.

Напомним, в сезоне 201 819 «Оренбург» финишировал в Российской Премьер-лиге (РПЛ) на седьмом месте. Загребское «Динамо» выиграло национальный чемпионат Хорватии.

Отметим, свой первый матч в новом сезоне РПЛ «Оренбург» проведет 13 июля против команды «Ростов».