Донецк, 6 июля, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Женщина была ранена при обстрелах территории Донецкой Народной Республики украинскими войсками. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По поступившей информации, украинские войска, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, в 12:55 мск начали обстрел населённого пункта Зайцево со стороны населённого пункта Майорск с применением стрелкового оружия.

Женщина 1980 года рождения получила ранение при прохождении паспортного контроля на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ). Пострадавшая — мирная жительница ДНР, проживающая в Моспино. Она получила сквозное пулевое ранение ноги.

Раненая была доставлена в городскую больницу № 2 Горловки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 23 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны украинских войск. На территории ДНР в результате обстрелов пострадали одиннадцать зданий.