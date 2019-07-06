Форвард «Челси» Мората продолжит карьеру в «Атлетико»
Лондон, 6 июля, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Испанский форвард футбольного лондонского клуба «Челси» Альваро Морато перейдет в мадридскую команду «Атлетико», сообщает 6 июля официальный сайт лондонской команды.
(сс) Leandro Ceruti
Альваро Морато
26-летний футболист играл за мадридскую команду на правах аренды от «Челси» во второй половине текущего сезона и по окончании действия этого контракта «Атлетико» планирует выкупить футболиста.
При этом сумма сделки не сообщается, однако, по данным некоторых СМИ, она может составить около 55 млн евро.
Отметим, Альваро Мората перешел в «Атлетико» во время зимнего трансферного окна и за оставшееся время минувшего сезона сыграл за клуб в 15 матчах, отметившись в них 6 голами.