Сан-Бернардино, США, 6 июля, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён властями американского штата Калифорния в округе Сан-Бернардино, пострадавшем от землетрясения магнитудой 7,1. Об этом 6 июля сообщается на сайте губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.

Angelo_Giordano Землетрясение

Постановление о режиме ЧС Гэвин Ньюсом выпустил в связи с землетрясением, произошедшим 6 июля утром. Магнитуда подземного толчка составила 7,1. Эпицентр находился в 17 километрах от города Риджкрест в округе Керн.

Гэвин Ньюсом отметил, что округ Сан-Бернардино, находящийся в непосредственной близости от эпицентра подземной стихии, также пострадал от землетрясения. Были отмечены повреждения зданий, инфраструктуры, возникло несколько очагов возгорания.

Подземные толчки ощутили, кроме Риджкреста, жители города Трон, Феникс, Лас-Вегас и ещё нескольких крупных городов. Более двух тысяч человек в Риджкресте остались без света из-за повреждения линии энергоснабжения.

Стоит отметить, что это уже второе землетрясение в этом районе за последние три дня. 4 июля здесь же произошло землетрясение магнитудой 6,4. Кроме того, после основного толчка последовали несколько афтершоков силой 4, — 4,6 баллов. В округе Керн режим ЧС действует с 4 июля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о последствиях землетрясения в штате Калифорния. Легкие травмы получили несколько человек, повреждены здания. Землетрясение никак не отразилось на работе аэропорта в Лос-Анджелесе, он работает в обычном режиме.