Ярославль, 6 июля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Международный кинофестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи» открывается 7 июля в Ярославле.

Организаторы фестиваля Баннер

Фестиваль проходит уже в четырнадцатый раз и в третий раз подряд на Ярославской земле при поддержке Госкорпорации «Ростех», Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области и Мэрии города Ярославля. Фестиваль является смысловым центром одноименной Общенациональной программы. Его основной целью является популяризация кинофильмов, проникнутых идеями целомудрия, любви и верности в семейных отношениях. Зрители смогут увидеть более 30 кинокартин из 23 стран мира. Фестиваль пройдет с 7 по 13 июля.

Кроме кинопоказов Основной и Детской конкурсных программ, «В кругу семьи» предлагает своим гостям множество других мероприятий — театральных постановок, флэшмобов, деловых игр, мастер-классов, лекций, социальных акций. На сей раз фестиваль проходит под знаком современных цифровых технологий. В его рамках состоится Научно-практическая конференция «Семья и культура в цифровой реальности», а также Всероссийский слёт Детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации на тему: «Мир современных технологий. Мнение современных детей».

Основную конкурсную программу фестиваля будет оценивать международное жюри: Алин Бижан — американский продюсер, кинорежиссёр, сценарист, обладатель премии Эмми; Сакет Бехл — индийский кинорежиссёр и продюсер; Наталья Мокрицкая — российский продюсер и киновед; Александр Колбовский — известный российский кинокритик; Хлин Агнарсдоттир — исландский театральный режиссёр, драматург, критик театра и кино. Председательствует в жюри Народный артист РСФСР Станислав Любшин.

Кинофестиваль откроется ярким концертом, на котором зрители увидят шоу-представление Общенациональной программы «В кругу семьи» и представления стран-участниц. С музыкальным приветствием выступят рок-группа «Сплин», Максим Леонидов и Юлия Савичева. Завершится церемония открытия мировой премьерой фильма Михаила Расходникова «Дорогой папа».