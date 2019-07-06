Ташкент, 6 июля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. В результате реализации налоговой реформы в первом полугодии текущего года в государственный бюджет Узбекистана поступило 39 триллионов 118 миллиардов сумов (один доллар — 8550 сумов) или в 1,6 раза больше средств, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Об этом говорилось на селекторном совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которое было посвящено налоговой политике страны.

«За счет перевыполнения прогноза на 8 процентов в распоряжении хокимиятов (администраций) на местах оставлено дополнительно 2,8 триллиона сумов. В результате значительного снижения ставок налога на доходы физических лиц и социальных выплат легализованы свыше 570 тысяч рабочих мест», отмечалось в ходе совещания.

Вместе с этим, было отмечено, что на местах все еще встречаются отдельные проблемы, связанные с системной реализацией новых налоговых реформ, увеличением налоговых поступлений и взысканием налогов.

Также отмечалось, что в Узбекистане введен мораторий на налоговые проверки сроком до 1 января 2020 года, Государственному налоговому комитету поручено создать до конца года совместно с международными финансовыми институтами электронную программу с возможностью оценки рисков неуплаты налогов.

Было указано, что 27 июня этого года был принят указ президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему упорядочению предоставления налоговых и таможенных льгот», определенные в нем меры составляют второй важный этап налоговых реформ.

Согласно указу с 1 октября 2019 года применяющиеся в настоящее время льготы по налогу на добавленную стоимость будут отменены.

Отмечалось, что в настоящее время предприниматели закупают сырье, в стоимости которого уже учтен НДС. Сумма НДС, уплаченной за сырье, может быть вычтена только после того, как предприниматель изготовит и реализует продукцию. До того он не может временно пользоваться своими оборотными средствами.

«Поэтому глава государства поручил ответственным лицам внедрить механизм одновременного учета НДС и возврата его налогоплательщику», говорилось на совещании.

Как сообщало ИА REGNUM с приходом к руководству Узбекистана Шавката Мирзиёева, им была инициирована реформа в налоговом законодательстве.