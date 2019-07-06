Москва, 6 июля, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Три миллиона рублей украл неизвестный из сейфа научно-исследовательского института в Москве. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

По полученной информации, вечером 5 июля в отделение полиции с заявление о краже обратился старший научный сотрудник НИИ, находящегося на Ленинском проспекте в городе Москве.

Сотрудники полиции установили, что неизвестный злоумышленник, взломав дверь пробрался в помещение НИИ, вскрыл сейф в одном из кабинетов института и похитил оттуда три миллиона рублей. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ведётся расследование.

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