Москва, 6 июля, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которого поздравил его с днем рождения. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, что ранее президент России направил Назарбаеву телеграмму с поздравлениями по случаю дня рождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Назарбаев руководил Казахстаном с 1989 года. 20 марта 2019 года он объявил о том, что уходит в отставку. Однако он сохранил за собой должность председателя Совета безопасности Казахстана и ряд властных полномочий.