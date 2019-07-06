Анкара, 6 июля, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турецкой Республики выступило с письменным заявлением, осуждающим встречу спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамба с командующим «Демократических сил Сирии», подконтрольных террористической организации Рабочая партия Курдистана, Ферхатом Абди Шахином и подписание между ними некого «плана действий». Ведомство охарактеризовало это событие как крайне отрицательное с точки зрения ООН, заострив внимание на том, что члены организации не были о нем должным образом проинформированы.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдские боевики

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении МИД Турции говорится: «Тому что ООН, которая должна быть на передовой линии борьбы с терроризмом, заключает соглашение с террористической организацией, нет никакого объяснения. В то же время это является открытым нарушением всех резолюций ООН по борьбе с терроризмом».

МИД Турции указал на подтверждение ООН совершения Рабочей партией Курдистана самых серьезных преступлений в гуманитарной сфере, включая принудительное использование детей в боевых действиях. В заявлении констатируется: «Переговоры ООН с террористической организацией, руки которой по локоть в крови, для решения этой проблемы неприемлемы».