Анкара, 6 июля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на вопрос журналистов о возможной роли Турции в качестве посредника при разрешении американо-иранского конфликта ответил: «Премьер-министр Японии Синдзо Абе на нашей встрече предложил сотрудничать на этом направлении, на что я выразил свое согласие. Я предложил свое участие в переговорах, как с президентом Ирана Хасаном Роухани, так и с его духовным лидером Али Хаменеи. Раз нам предлагают действовать сообща — значит так и поступим».

Twitter.comAkparti Эрдоган и Синдзо Абэ

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал задержание в Ливии 6 турецких граждан силами генерала Халифы Хафтара. Президент указал на необходимость принятия ООН необходимых мер по этому вопросу и продолжил: «Силы Хафтара совершили то, что можно назвать пиратским нападением. Я никогда не имел дела с самим Хафтаром. Мы надеемся, что в ближайшее время в Ливии будут проведены выборы».

Турецкий лидер осудил позицию Республики Кипр, поддерживающей ее Греции и ЕС в конфликте, связанном с буровыми работами Турции на континентальном шельфе Восточного Средиземноморья. Глава турецкого государства подчеркнул, что Турция действует в рамках закона, и добавил: «Мы знаем, как нужно говорить с теми, кто своими действиями выходит за рамки закона. Греки-киприоты и ЕС всегда так поступают. Все они — узурпаторы».