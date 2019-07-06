Анкара, 6 июля, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции заявил, что Турция израсходовала на содержание сирийских беженцев свыше 37 млрд долларов. По его словам, для того, чтобы Турция и в дальнейшем смогла оказывать поддержку сирийским беженцам другие страны также должны оказывать ей поддержку.

Freedom House Сирийские беженцы

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что без поддержки других стран Турция не предпримет ни каких дополнительных шагов для поддержки сирийских беженцев. Ранее, глава миграционной службы Турции Абдуллах Айаз сказал, что Турция не в состоянии принимать новые потоки беженцев из Сирии и Ирака.

По его словам, если в 2017 году число беженцев из Ирака и Сирии в Турции составляло 4,2 млн человек, то в настоящее время эта цифра достигла 4,9 млн человек. Глава миграционной службы отметил, что за указанный период в Турции родились 415 тысяч детей беженцев из Сирии и Ирака. Он подчеркнул, в настоящее время в Турции зарегистрировано 3,6 млн сирийских беженцев, 100 тысяч из которых старше 60 лет.