Анкара, 6 июля, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT привлек внимание к угрозам американской стороны о введении санкций против Анкары в ответ на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и заявил: «Турция выступает против языка угроз и санкций. Все вопросы в межгосударственных отношениях могут быть решены дипломатическим путем».

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил, что данный вопрос был поднят и в ходе последней встречи президентов Турции и США в Японии. Он пояснил, что Дональд Трамп сам сказал Реджепу Тайипу Эрдогану, что подобное невозможно. По словам министра, Турция осознает, что все может пойти не так, как заявляет глава американского государства. Дипломат резюмировал: «Наша позиция выдержана. Однако даже тот факт, что президент США признает реальное положение дел, поможет развитию процессов».

Мевлют Чавушоглу отметил недопустимость исключения Турции из списка стран, участвующих в создании истребителей пятого поколения F-35. Он подчеркнул: «Турция и США — партнеры по программе F-35. Мы уже перечислили по этой программе 1,4 млрд долларов. Получается, что мы не сможем получить самолеты, за которые заплатили? Подобное недопустимо. Мы работаем над этим».