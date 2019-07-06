Анкара, 6 июля, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Седат Онал заявил, что Турция тесно сотрудничает с Украиной, и в то же время развивает тесные связи с Россией, поэтому Турцию можно по праву считать ключевой страной для урегулирования региональных конфликтов. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Седат Онал отметил: «Мы готовы использовать потенциал в отношениях с обеими странами (имеются в виду РФ и Украина)».

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По его словам, Украина переживает непростой период развития, предполагающий также реализацию масштабных реформ. Он пояснил: «Прилагаются усилия по обеспечению экономической стабильности в Украине».

Замминистра продолжил: «Турция — дружественная для Украины страна. Анкара и Киев — стратегические партнеры. Наша страна оказывает Украине значительную помощь в развитии инфраструктуры и в сфере технического сотрудничества». Он добавил: «Хотелось бы подчеркнуть, что Турция придерживается принципиальной позиции по защите территориальной целостности стран».