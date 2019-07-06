Скопье, 6 июля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. В интервью для польской газеты «Dziennik Gazeta Prawna» глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша разочарована оттягиванием Евросоюзом начала переговоров с Албанией и Северной Македонией.

Adrian Grycuk МИД Польши

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Чапутович подчеркнул, что проволочки в интеграционном процессе могут заставить эти западно-балканские страны отказаться от своей проевропейской ориентации.

При этом Чапутович подчеркнул, что Берлинский процесс и расширение ЕС не связаны напрямую, а потому отсрочка переговоров не окажет влияния на содержание бесед на саммите западно-балканских государств в Познани.

Министр напомнил, что в 90-е годы Западные Балканы не вошли в ЕС только из-за прежних конфликтов, и что «они находятся в Европе и имеют свои права».