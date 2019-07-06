Президент Украины Зеленский назначил нового главу Львовской области
Киев, 6 июля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового губернатора Львовской области. Им стал Маркиян Мальский. Соответствующий указ Зеленского опубликован сегодня, 6 июля, на официальном сайте главы Украины.
Иван Шилов ИА REGNUM
Зеленский
«Назначить Мальского Маркияна Маркияновича председателем Львовской областной государственной администрации», — сказано в указе президента Зеленского.
Другим указом президент Зеленский освободил от занимаемой должности временного исполнения обязанностей губернатора Львовской области Ростислава Замлинского.