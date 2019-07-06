Краснодар, 6 июля, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Следственный комитет подтвердил информацию о том, что перевернувшийся в Черном море катер был перегружен почти в пять раз. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 6 июля, пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Иван Константинович Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

В ходе следственных действий было установлено, что катер «Атолл» под управлением жителя Кубани 1963 года рождения перевернулся 5 июля в 17:50 по местному времени на расстоянии около 100 метров от берега в акватории Черного моря. В результате кораблекрушения погибли две женщины 1977 и 1985 годов рождения.

На судне находились не менее 55 человек, тогда как катера данной модели рассчитаны на 12 человек включая членов экипажа. Из 55 человек на борту было 15 детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель компании-производителя катера сообщил, что данное судно было построено в 2008 года, а в 2011 году подверглось незаконному переоборудованию — кораблю была надстроена вторая палуба. Гарантийный срок службы катера — шесть лет, после этого срока он должен был быть утилизирован.

Напомним, что капитан корабля после крушения бежал, но вскоре был задержан полицией.