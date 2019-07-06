Вашингтон, 6 июля, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Товары на сумму более 30 тысяч долларов были украдены группой мужчин из магазина в американском штате Висконсин. Об этом 5 июля сообщил телеканал Fox News.

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Преступление было совершено около 19:45 по местному времени 2 июля в городе Плезант-Прэри в штате Висконсин. На видео с камеры наблюдения, которые разместили правоохранительные органы штата Висконсин в Facebook видно, как группа мужчин в количестве около десяти человек ворвались в магазин спортивного и походного инвентаря The North Face.

В считанные секунды группа налётчиков сорвала товары с вешалок столько, сколько смогла унести и скрылась на трёх автомобилях.

Сотрудники магазина не пытались сопротивляться злоумышленникам, а сразу вызвали полицию. Сотрудники полицию назвали действия налётчиков «своеобразным флешмобом». Злоумышленники были объявлены в розыск, их фотографии опубликованы в Facebook полиции и на новостных порталах.

Полиция подозревает, что эти же злоумышленники могли устроить аналогичный налёт на торговый центр неподалёку от ограбленного магазина.

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