Париж, 6 июля, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» предложил мадридской команде «Реал» своего бразильского нападающего Неймара, утверждает 6 июля Marca.

Antoine Dellenbach Неймар

По данным издания, руководство парижского клуба два раза обращалось к «Реалу» по поводу возможности продать своего 27-летнего форварда, однако в мадридской команде от приобретения игрока отказались.

Также сообщается, что руководство «Реала» намеревалось изучить возможность приобретения бразильца несколько месяцев назад, однако в настоящее время это не входит в планы клуба.

При этом теперь единственным вариантом перехода игрока в другую команду остается «Барселона», но этому могут серьезно воспрепятствовать натянутые отношения между каталонской командой и «ПСЖ».

Отметим, в минувшем сезоне Неймар сыграл за «ПСЖ» в 27 матчах и отметился в них 23 голами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2023 года.