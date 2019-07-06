Москва, 6 июля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Федеральная служба государственной статистики назвала регионы, в которых граждане чаще всего разводятся. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает телеканал RT.

Развод

За период с января по апрель 2019 года больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.

На втором месте оказалась Республика Карелия — 4,6 на 1000 человек населения.

Третье место досталось Ненецкому автономному округу — 4,5 на 1000 человек населения. Затем идёт Мурманская область (4,3) и Белгородская область (4,3).

А вот наименьшее число разводов зафиксировано в республиках Северного Кавказа. В Чечне число разводов в начале 2019 года не превышало 0,6 на 1000 человек населения. В Ингушетии — 0,8, Дагестане — 1,1, Северной Осетии — 1,8, Кабардино-Балкарии — 1,9.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что малое число разводов на Северном Кавказе связано прежде всего с религиозными и национальными традициями данного региона.

Что касается большого количества разводов в северных регионах, то это явление Крупнов связывает с интенсивной молодёжной миграцией.

По данным Росстата, всего за первые четыре месяца в России были расторгнуты 184,2 тыс. браков — это на 53,6 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018 года.