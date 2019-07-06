Эдинбург, Великобритания, 6 июля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Актер Ричард Мэдден, снявшийся в популярном сериале «Игра престолов», наконец-то завершил свою учебу и стал почетным доктором искусств в Королевской консерватории Шотландии, об этом 5 июня сообщает The Scottish Sun.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011-2019. США, Великобритания Ричард Мэдден в роли Робба Старка

«Я пропустил свой выпускной, потому что был занят съемками, но сейчас, с 12-летним опозданием, я наконец-то смог закончить учебу» Ричард Мэллен

Напомним, Ричард Мэдден окончил учебное заведение в 2007 году, после чего приступил к работе в сериале «Игра престолов», что не позволило своевременно посетить ему выпускной и забрать свой диплом.

Артист также известен по экранизации диснеевской «Золушки», сериалу «Телохранитель», за игру в котором он удостоился премии «Золотой глобус».