Донецк, 6 июля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками 23 раза за прошедшие сутки. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

При обстрелах населённых пунктов ДНР военнослужащие Украины применяли следующее вооружение: гранатомёты, миномёты калибром 120 мм и 82 мм, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение.

ПОд обстрел со стороны Киева попали населённые пункты Горловка, Доломитное, Красный Партизан, Жабичево, Стыла, Васильевка, Донецк Вольво-центр), Веселое, Спартак, Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка.

В результате обстрелов были повреждены пять зданий в населённом пункте Докучаевск (повреждены остекление, кровля и ограждение). В населённом пункте Ясное повреждены остекление и кровля у четырёх жилых домов. В населённом пункте Коминтерново в результате обстрела украинскими карателями произошло возгорание здания церкви и была повреждена кровля у здания клуба.

Погибших и пострадавших среди мирного населения ДНР нет. Всего по территории ДНР украинские войска выпустили 460 единиц боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле украинскими войсками детской площадки в Горловке. При миномётном обстреле было зафиксировано прямое попадание боеприпаса на территорию площадки.