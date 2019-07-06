Москва, 6 июля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Два человека погибли, один получил травмы в результате столкновения четырёх автомобилей в Москве. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба ГИБДД по городу.

ДТП

Авария произошла на улице Комдива Орлова. Столкнулись легковые автомобили Opel, Mazda такси Hyundai и грузовой автомобиль MAN.

Двух погибших в результате столкновения зажало в автомобиле Mazda. Ещё один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

На месте ДТП работают представители экстренных служб города. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. В результате аварии пострадали пять человек. Все пострадавшие были госпитализированы.