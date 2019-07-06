Москва, 6 июля, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Дождливая погода с порывистым ветром ожидается в Москве. Об этом 6 июля сообщил Гидрометцентр.

Джеймс Гилрей. Грации в сильный ветер. 1810 г

6 июля в Москве и области будет преобладать дождливая пасмурная погода, с порывистым юго-западным ветром. Температура воздуха в городе будет составлять 16−18 градусов тепла, по области будет 14−19 градусов. Скорость ветра составит 5−10 метров в секунду с порывами до 12−17 метров в секунду.

Ночью будет облачно, с прояснениями. Небольшой дождь будет идти с перерывами ночью и днём 7 июля. Атмосферное давление будет падать и составит 735 мм рт. ст. Это ниже нормы на 10 единиц. Температура воздуха в воскресенье, 7 июля, в Москве и области составит 17−19 градусов тепла

На субботу, 6 июля, до 00:00 7 июля в Москве и Московской области Гидрометцентром объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прогнозе погоды на выходные дни в Москве.