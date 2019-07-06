Ольга Скабеева назвала авторов сериала «Очень странные дела 3» идиотами
Вашингтон, 6 июля, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Известная телеведущая Ольга Скабеева подвергла критике новый сериал «Очень странные дела 3», созданный компанией Netflix, об этом 6 июля она сообщила на своей телекрам-канале.
Kino-teatr.ru
Кадр из сериала Очень странные дела
Журналистка была недовольна тем, что главными злодеями в картине оказались русские, мечтающие об уничтожении США.
«В общем, американцы пытаются расшифровать радиосигнал, поступающий от российских шпионов. Они реально считают, что мы идиоты. По-моему, все строго наоборот!»
Напомним, телесериал «Очень странные дела» был впервые показан на экранах в 2016 году. Сюжет многосерийного фильма построен вокруг девочки, обладающей способностью к телекинезу.