Вашингтон, 6 июля, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Известная телеведущая Ольга Скабеева подвергла критике новый сериал «Очень странные дела 3», созданный компанией Netflix, об этом 6 июля она сообщила на своей телекрам-канале.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала Очень странные дела

Журналистка была недовольна тем, что главными злодеями в картине оказались русские, мечтающие об уничтожении США.

«В общем, американцы пытаются расшифровать радиосигнал, поступающий от российских шпионов. Они реально считают, что мы идиоты. По-моему, все строго наоборот!» Ольга Скабеева

Напомним, телесериал «Очень странные дела» был впервые показан на экранах в 2016 году. Сюжет многосерийного фильма построен вокруг девочки, обладающей способностью к телекинезу.