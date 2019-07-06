Москва, 6 июля, 2019, 10:07 — ИА Регнум. В сети появился новый эпизод популярного мультсериала «Возвращение в Простоквашино», премьера состоялась 6 июля на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма».

Цитата из мф Зима в Простоквашино. реж Владимир Попов. 1984. СССР До чего техника дошла!

Режиссером выпуска стала Светлана Мардаголимова, также известная по своей работе над мультсериалами «Смешарики» и «Фиксики».

Напомним, «Возвращение в Простоквашино» — продолжение популярных советских мультфильмов «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино», созданных по книгам писателя Эдуарда Успенского.

В планах авторов создать за ближайшие два года 30 эпизодов сериала. Создатели мультфильма пытались сохранить технику рисованных анимаций, которая использовалась в оригинальном мультфильме.