Вашингтон, 6 июля, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Потенциально опасное неофициальное программное обеспечение «Обновления для Samsung» было загружено из магазина приложений для Andorid-устройств Play Store более 10 млн раз. Об этом сообщается в блоге компании СSIS Security Group, специализирующейся на разработке программного обеспечения в сфере кибербезопасности, на социальной платформе Medium.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Samsung

Специалисты СSIS Security Group обнаружили в магазине приложений от компании Google программное обеспечение «Обновления для Samsung». Разработчики приложения предлагают использовать его для загрузки и установки обновлений прошивки для смартфонов Samsung. Проверка экспертов показала, что разработчики данного приложения не имеют никакого отношения к южнокорейской компании.

При этом в приложении используются потенциально мошеннические схемы. В частности, скорость бесплатной загрузки обновлений через приложение ограничивается 56 Кбит/с, также загрузка крупных обновлений прерывается даже при наличии хорошей связи, после чего пользователям предлагают продолжить загрузку с помощью платной версии программы.

Специалисты напомнили, что все обновления прошивки для смартфонов Samsung выпускаются бесплатно и могут быть установлены с помощью стандартной функции «Обновление программного обеспечения» в настройках смартфона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне специалисты компании Positive Technologies установили, что 43% приложений в Google Play для Andorid-устройств и 35% приложений в App Store для iOS — устройств подвержены критическим уязвимостям.