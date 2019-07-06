Донецк, 6 июля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Детскую площадку обстреляли украинские войска в городе Горловке. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

По данным СЦКК, в 08:20 мск боевики Украины открыли огонь из миномётов калибром 120 мм, вооружения БМП/БТР, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового вооружения по направлению Дзержинск (шахта «Южная») — Горловка (посёлок шахты имени Гагарина).

Было зафиксировано прямое попадание боеприпаса на территорию детской площадки, находящейся на улице Черкасова.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 24 случаях обстрелов территории ДНР украинскими войсками. По населённым пунктам ДНР было выпущено более 700 единиц боеприпасов.