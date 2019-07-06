Луганск, 6 июля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками семь раз за минувшие сутки. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

Нарушив все ранее достигнутые договорённости о перемирии, военнослужащие Украины подвергли обстрелам населённые пункты Смелое, Первомайск, Желобок, Золотое-5, Логвиново.

При обстрелах территории ЛНР украинские боевики применяли гранатомёты, миномёты калибром 82 мм и 120 мм, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

В результате обстрелов погибших и пострадавших среди мирного населения и военнослужащих ЛНР нет, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти случаях нарушения режима прекращения огня войсками Украины на территории ЛНР.