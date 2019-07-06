Дортмунд, Германия, 6 июля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Защитник дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Йереми Тольян, игравший во второй части прошедшего сезона на правах аренды за шотландскую команду «Селтик», может стать игроком клуба «Сассуоло». Об этом сообщает 6 июля сайт журналиста Джналуки Ди Марцио.

(сс) Ailura Йереми Тольян

Как сообщает источник, руководства немецкого и итальянского клубов уже начали переговоры о трансфере 24-летнего футболиста, который согласен с таким вариантом продолжения своей игровой карьеры.

Также сообщается, что трансфер Тольяна состоится в случае, если из «Сассуоло» уйдет испанский защитник Поль Лирола.

Напомним, в минувшем сезоне Йереми Тольян сыграл за на уровне клубов в 14 матчах и отметился в них одной результативной передачей.