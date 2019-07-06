Вашингтон, 6 июля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Американская компания Apple выплатила южнокорейской компании Samsung $680 млн из-за того, что нарушила предварительную договорённость по закупкам OLED-дисплеев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков.

Телефоны Apple

Американская компания закупает у Samsung дисплеи на органических светодиодах (OLED) для смартфонов iPhone. По данным издания, Apple существенно уменьшила количество закупаемых дисплеев, что противоречит условиям соглашения. В соответствии с предварительными договорённостями Apple выплатила Samsung возмещение в размере 800 млрд южнокорейских вон ($680 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне исследовательская компания Canalys представила отчёт, согласно которому в 2019 году глобальные поставки смартфонов снизятся на 3,1% по сравнению с предыдущим годом.